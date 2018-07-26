WP: между Трампом и Коэном началась открытая война

После публикации записей разговора о выплатах модели Playboy между бывшим личным адвокатом президента США Майклом Коэном и американским президентом Дональдом Трампом началась открытая война, пишет газета The Washington Post.

WP напоминает, что раньше Коэн был очень лоялен к Трампу, и даже говорил, что «примет на себя пулю» за американского президента. Однако «вечная преданность» в мире Трампа имеет свои пределы, отмечает издание.

Реклама

Публикация тайно записанных Коэном разговоров с Трампом о предполагаемой внебрачной связи американского президента, говорит о том, что бывший адвокат решительно порвал со своим давним клиентом. WP считает, что этот шаг показывает постоянное ухудшение отношений между Коэном и Трампом, которое вызывает озабоченность в Белом доме.

После того, как ФБР провел обыски в личном кабинете Коэна, экс-адвокат почувствовал себя раненым и покинутым Трампом, ожидая звонков или хотя бы сигнала поддержки, который никогда не приходил, добавляет издание.

Результатом такой ситуации стала открытая война между адвокатом и бывшим клиентом. По словам адвоката Ленни Дэвиса, Коэн решил превратиться из драчливого защитника Трампа в правдоискателя без учета каких-либо возможных политических или юридических последствий для президента США.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп «плохо отреагировал» на информацию о существовании этой тайной записи.