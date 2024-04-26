«Корочка хлеба, маслице с сахаром»: Елена Борщева о скромных радостях детства

Звезда КВН, актриса Елена Борщева рассказала о скромных радостях детства на кулинарном шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

По словам Борщевой, когда она росла в 1980-е, разнообразия в меню не было, а за некоторыми видами еды — например, за гречкой, — они с родными ходили постоять в очередях с талонами.

«А вот какие сладости нам доставались: брали, например, корочку хлеба, варенье или маслице с сахаром. Еще я обожала шоколадные конфеты, но их у нас тоже не было», — поделилась Борщева.

Она также вспомнила, как однажды им с сестрой кто-то подарил конфету.

«Мы ее честно поделили с сестрой и съели», — говорит звезда.

Накануне Борщеву раскритиковали за сон с супругом под разными одеялами. Артистка отшутилась, что так им интереснее и они могут «ходить к друг другу в гости».

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