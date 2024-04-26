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Россиянин выгнал собаку из будки, чтобы спрятаться в ней от силовиков

Житель Урала пытался спрятаться от силовиков в собачьей будке, но его нашли

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Гуфсин-России По-Свердловской-Области/VK

В Свердловской области сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний разыскали мужчину, который пытался укрыться от них в необычном месте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Сысертском районе. Осужденный был приговорен к обязательным работам, но уклонялся от них. Когда силовики пришли в предполагаемое место, где мог находиться свердловчанин, то обнаружили его не в доме, а в собачьей будке рядом с ним.

«Мужчина занял место пса, но к сожалению осужденного, был замечен сотрудниками отдела розыска. Теперь гражданин будет отбывать наказание в местах лишения свободы», — рассказали в областном ГУ ФСИН РФ.

До этого сообщалось о том, что жителя Петербурга подозревают в нападении на соседа по коммунальной квартире. Мужчина ворвался в комнату соседа с оружием и стал угрожать. Во время конфликта второму участнику удалось спрятаться в шкафу.

Ранее приставы нашли не платившую алименты москвичку в раздвижном диване.

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