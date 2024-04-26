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В Томске лишили свободы мужчину, который украл цветы, чтобы сделать сюрприз девушке

В Томске отправили в колонию мужчину, который украл 75 роз и 11 фейерверков

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РИА Новости

В Томске осудили местного жителя, который похитил фейерверки и цветы, чтобы сделать сюрприз девушке. Об этом сообщили в прокуратуре области.

В ноябре 2023 года 30-летний томич распивал спиртное в компании знакомой, которая работала продавцом в цветочном киоске. Внезапно он решил сделать сюрприз другой своей приятельнице и украл у собутыльницы ключи от магазина. Мужчина похитил оттуда 11 батарей фейерверков и 75 кустовых роз.

Общая стоимость ущерба, причиненного обвиняемым, превысила 20 тыс. рублей, однако порадовать девушку он не смог. Молодой человек приехал с подарками к ней домой, но там ее не застал. Он запустил под ее окнами фейерверки, выбросил розы в мусорный контейнер и вернулся к цветочнице, успев незаметно подбросить ей ключи.

Вора нашли и задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», и фигурант, ранее судимый за тяжкое преступление, признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Урала получил почти пять лет колонии за кражу шоколада и зубных щеток.

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