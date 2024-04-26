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Финансист оценил, как курс рубля отреагировал на сохранение ключевой ставки

Финансист Бахтин назвал нейтральной реакцию курса рубля на решение ЦБ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Реакция курса рубля на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 16% оказалась нейтральной. В начале мая курс доллара вернется ближе к 93 рублям. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«При этом сохранение жесткого курса денежно-кредитной политики можно трактовать в пользу рубля, так как высокие ставки делают привлекательными рублевые сбережения и в то же время помогают охлаждать спрос, в том числе на импорт и, соответственно, на иностранные деньги», — отметил эксперт.

По его словам, локально рубль получает пиковую поддержку со стороны налогового периода, основные платежи пройдут 2 мая. Бахтин добавил, что базовое влияние на курс продолжают оказывать экспортно-импортные потоки, регуляторные механизмы, геополитика, рубль чувствует и сильные движения доллара на мировом рынке.

По данным Мосбиржи на 14:05 мск 26 апреля, доллар стоит 91,99 рубля. Евро торгуется на уровне 98,76 рубля. На открытии торгов доллар стоил 91,94 рубля, евро — 99 рублей.

ЦБ на заседании 26 апреля третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых, объяснив свое решение высоким уровнем инфляционного давления.

Такое решение регулятора ранее спрогнозировала «Газета.Ru».

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