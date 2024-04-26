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В ДНР заявили о бегстве ВСУ с передней линии обороны в Бердычах

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ ушли с передней линии обороны в Бердычах

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с передней линии обороны в Бердычах на Авдеевском направлении. Его слова приводит ТАСС.

«Средства объективного контроля зафиксировали многочисленные факты бегства украинских сил с первой линии обороны в селе Бердычи», — сообщил он.

По словам Кимаковского, украинская сторона понесла под Бердычами большие потери.

До этого советник Пушилин заявил, что ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке, отказавшись заходить на позиции в этом населенном пункте. По его словам, существенная часть позиций украинских войск в этом районе осталась без прикрытия.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что отдал подчиненным приказ покинуть город Авдеевку. Бои за населенный пункт, который расположен в 600 км от столицы Украины, продолжались несколько месяцев.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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