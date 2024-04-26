Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приговорил исполнительницу теракта в Стамбуле к нескольким пожизненным срокам

IHA: исполнительницу теракта в Стамбуле аль-Башир приговорили к 7 пожизненным

close
100%
Depositphotos

Суд приговорил к нескольким пожизненным срокам Ахлям аль-Башир, обвиняемую в совершении теракта в ноябре 2022 года на улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

Аль-Башир за все время суда не произнесла ни слова в свою защиту и лишь попросила разрешить ей поговорить с сестрой.

Среди обвинений женщины были создание или руководство террористической организацией, хранение опасных веществ и другие. В итоге женщину приговорили к семи пожизненным срокам и 1794 годам лишения свободы, пишут корреспонденты.

13 ноября 2022 года на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Подозреваемая в теракте аль-Башир не признала вину. Но она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

До этого министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявлял, что в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке страны задержали пятерых террористов, готовивших теракт.

В ходе обысков в домах мужчин, работавших курьерами для прикрытия, были обнаружены взрывчатка, оружие и различные компоненты взрывного устройства.

Ранее суд в Стамбуле постановил освободить шестерых из 36 обвиняемых в теракте, произошедшем в 13 ноября 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами