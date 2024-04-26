Суд приговорил исполнительницу теракта в Стамбуле к нескольким пожизненным срокам

Суд приговорил к нескольким пожизненным срокам Ахлям аль-Башир, обвиняемую в совершении теракта в ноябре 2022 года на улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

Аль-Башир за все время суда не произнесла ни слова в свою защиту и лишь попросила разрешить ей поговорить с сестрой.

Среди обвинений женщины были создание или руководство террористической организацией, хранение опасных веществ и другие. В итоге женщину приговорили к семи пожизненным срокам и 1794 годам лишения свободы, пишут корреспонденты.

13 ноября 2022 года на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Подозреваемая в теракте аль-Башир не признала вину. Но она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

До этого министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявлял, что в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке страны задержали пятерых террористов, готовивших теракт.

В ходе обысков в домах мужчин, работавших курьерами для прикрытия, были обнаружены взрывчатка, оружие и различные компоненты взрывного устройства.

Ранее суд в Стамбуле постановил освободить шестерых из 36 обвиняемых в теракте, произошедшем в 13 ноября 2022 года.