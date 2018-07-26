Экс-спикер парламента Грузии отвергла вступление страны в НАТО

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что Грузия в ближайшее время не станет членом НАТО из-за двух нерешенных этнических конфликтов. Об этом она сказала в интервью газете «Известия».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО. При этом глава альянса не стал называть конкретных сроков.

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Бурджанадзе, комментируя слова Столтенберга, заявила, что власти Грузии слышат подобные слова «как минимум лет десять». По ее словам, представители НАТО «прекрасно» понимают, что после 2008 года в стране «радикально» изменилась ситуация.

Бывший спикер подчеркнула, что «не может идти речи ни о каком вступлении» Грузии в НАТО до тех пор, пока в стране не решены два этнических конфликта.

«Сейчас вступление в НАТО Грузии абсолютно не нужно», — заключила Бурджанадзе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва «крайне негативно» воспримет шаги НАТО по приближению к российским границам.