Опрос: большинство американцев считают, что Россия располагает компроматом на Трампа

В США большинство граждан считают, что российское правительство располагает компроматной информацией на президента США Дональда Трампа. Такие результаты следуют из нового опроса, проведенного Квиннипиакским университетом (штат Коннектикут).

Так, 51% американцев верит в наличие компромата на Трампа. С ними не согласны 35% респондентов. Из числа опрошенных большинство (74%) — демократы, а 18% — республиканцы.

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Тем не менее, количество тех, кто уверен в том, что Россия располагает такой информацией сократилось на 2%. Согласно результатам апрельского опроса таких было 53% респондентов.

В исследовании перед респондентами также был поставлен вопросом о том, удовлетворены ли они действиями правительства США по защите от потенциального «российского вмешательства» в избирательный процесс.

Большинство граждан в США (62%) отметили, что чиновники должны предпринимать больше усилий по защите выборов в США. 28% американцев считают, что США делают достаточно для предотвращения вмешательства.

Саммит президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки 16 июля большинство (73%) называет успехом России. Кроме того, 52% граждан считают, что хельсинкский саммит является провалом для США.

При этом 40% граждан согласны с американским президентом о том, что «российское дело» о предполагаемом сговоре между избирательным штабом Трампа и Москвой является «охотой на ведьм». Тем не менее, большинство респондентов (54%) считают расследование законным.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа вырос, несмотря на критику встречи с Путиным.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.