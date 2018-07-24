Ушаков: советник Трампа по нацбезопасности проведет встречу с Патрушевым

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон может провести встречу с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Ушаков, Болтон и Патрушев могут провести встречу для того, чтобы обсудить подготовку к новой встрече российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

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Он также добавил, что конкретной даты встречи Болтона с Патрушевым пока нет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча Болтона и его «российского коллеги» пройдет в августе.

Однако, пресс-секретарь не уточнила, с кем именно произойдет встреча.