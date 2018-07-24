В Кремле рассказали о предложении Вашингтона о новой встрече Путина с Трампом

Американская сторона предложила провести новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вашингтоне в конце года. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Однако, по его словам, работа по подготовке данной встречи пока не начиналась.

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Ушаков при этом не исключил другие форматы встречи двух лидеров, например, в рамках саммита G20 в Аргентине.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу в США осенью.

Трамп после саммита в Хельсинки заявил о подготовке ко второй встрече с Путиным.

Он также добавил, что его предыдущая встреча оказалась плодотворной, и назвал свои взаимоотношения с президентом России «очень хорошими».