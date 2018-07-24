Умер Вениамин Яковлев

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На 87-м году жизни скончался советник президента России Вениамин Яковлев. Об этом говорится в сообщении Ассоциации юристов России.

«24 июля 2018 года после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вениамин Яковлев», — говорится в сообщении.

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Свою карьеру Яковлев начал в 1953 году — преподавателем Якутской юридической школы, которую возглавил в 1954 году.

Также Яковлев в начале 90-х принимал участие в работе над текстом Конституции России.