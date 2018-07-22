AP: Трампа уговорили отказаться от слов о «российском вмешательстве»

Ключевые лица администрации президента США уговорили американского лидера Дональда Трампа отказаться от его слов о «российском вмешательстве», которые он произнес на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и вице-президент страны Майкл Пенс провели с Трампом совещание после его встречи с Путиным.

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Как отмечается, Болтон, Келли и Пенс уговорили Трампа отказать от его слов о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.

Ранее СМИ сообщили, что разведка США представила Трампу высоко секретный доклад о «российском вмешательстве» за две недели до принятия присяги на должность президента.