Вице-премьер Карачаево-Черкессии ушел в отставку

Вице-премьер правительства Карачаево-Черкесской Республики Энвер Апатлы подал в отставку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы региона Рашида Темрезова.

Отмечается, что вице-премьер стал третьим крупным чиновником республики, который ушел в отставку за последние несколько дней. Ранее в связи с переходом на другую работу свои должности оставили министр финансов Рустам Эльканов и министр труда и социального развития Мурадин Кемов.

Реклама

«Вице-премьер Арпатлы покинул свой пост по собственному желанию», — отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что Следственный Комитет объявил в розыск начальника тыла МВД по Карачаево-Черкессии Мухтара Пхешхова.