Евросоюз насторожил новый закон Израиля о национальном государстве

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в ЕС обеспокоены новым законом о «национальном государстве», который был принят в Израиле, передает Deutsche Welle.

«Мы очень четко заявляли, что когда речь идет о решении «два народа - два государства», это является единственным путем вперед, и следует избегать любых шагов, которые затруднят или сделают невозможным воплощение этого решения в жизнь», — заявила Могерини.

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Палестина также выразила свой протест против нового закона, назвав его расистским и ведущим к установлению режима апартеида.

Ранее сообщалось, что парламент Израиля принял закон, согласно которому страна является «национальным домом еврейского народа».