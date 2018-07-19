МИД запустил флешмоб в поддержку Бутиной
Министерство иностранных дел России в фейсбуке заявило о запуске флешмоба в поддержку задержанной в США россиянки Марии Бутиной.
»#FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии», — говориться в сообщении.
Как отмечается, ведомство запустило флешмоб в связи с арестом Бутиной в США.
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Ранее сообщалось, что суд в Вашингтоне перенес слушание по делу задержанной в США россиянки Марии Бутиной на 25 июля.
Также стало известно, что Бутину обвинили в предложении секс-услуг в обмен на работу.