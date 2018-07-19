МИД запустил флешмоб в поддержку Бутиной

__is_photorep_included11854507: 1

Министерство иностранных дел России в фейсбуке заявило о запуске флешмоба в поддержку задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

»#FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии», — говориться в сообщении.

Как отмечается, ведомство запустило флешмоб в связи с арестом Бутиной в США.

Реклама

Ранее сообщалось, что суд в Вашингтоне перенес слушание по делу задержанной в США россиянки Марии Бутиной на 25 июля.

Также стало известно, что Бутину обвинили в предложении секс-услуг в обмен на работу.