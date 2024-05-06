Стало известно, сколько россиян пострадали от нарушений прав потребителей

Треть опрошенных россиян — 29% — сталкивались за последний год с нарушением своих прав как потребители. 26% отметили, что за последний год ухудшилось качество финансовых услуг. Это следует из всероссийского онлайн-опроса, который провела Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Результаты есть у «Газеты.Ru».

По данным КонфОП, самыми частыми и значимыми нарушениями прав россиян в 2023 году стали:

*Продажа заемщикам дополнительных услуг при подписании кредитного договора в банках;

*Продажа клиентам инвестиционных продуктов, которые не страхуются государством;

*Высокие годовые ставки по микрозаймам, завуалированные под ставку «в день» (например, 0,5% в день) или обещания якобы беспроцентной ссуды;

*Навязывание КАСКО при покупке автомобиля в салоне и непрозрачные условия скидок у автодилеров;

*Спам-обзвоны клиентов сотрудниками банков с предложениями финансовых услуг.

Предправления КонфОП Дмитрий Янин отметил, что финансовыми продуктами пользуется большинство взрослых россиян, и полученные в ходе опроса данные свидетельствуют о том, что у потребителей не хватает инструментов для защиты своих прав на рынке финансовых услуг.

Опрос был проведен в конце апреля 2024 года. В нем приняли участие 1000 человек по всей России.

Осенью прошлого года защитники прав потребителей пожаловались в ЦБ на банки. Защитники уточнили, что при открытии вклада или накопительного счета банки навязывают россиянам карты. Кроме того, кредитные организации не предоставляют гражданам договор перед внесением денег в кассу.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как банки нарушают права россиян при кредитовании.