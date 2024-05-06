В ЦБ рассказали россиянам, как выбрать вклад

Чем более удобен для пользователя вклад, тем меньше по нему процентная ставка. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова. Она посоветовала россиянам выбирать вклад исходя из цели.

«Сейчас банки предлагают россиянам вклады с возможностью пополнения, и вклады с возможностью не только пополнения, но и снятия денег до определенного лимита (так называемого неснижаемого остатка), и вклады с капитализацией — это когда проценты начисляются на основную сумму и на полученный доход по вкладу. Выбор вклада напрямую зависит от цели клиента», — пояснила эксперт.

По ее словам, если нужно накопить на крупную покупку, больше подойдет вклад с возможностью пополнения. Кто-то ориентируется исключительно на процентную ставку, но, как правило, чем больше сумма и срок вклада, тем выше ставка по нему, уточнила Милова. Она добавила: если ставка выше рыночной, стоит быть осторожным. Это может свидетельствовать или о неустойчивом финансовом положении банка, или о том, что вам предлагают иной финансовый продукт, а не вклад, и доходность по нему может не гарантироваться, пояснила эксперт.

Она рекомендовала при выборе вклада обратить внимание на среднерыночные ставки, сделать это можно на сайте ЦБ. Милова уточнила, что ставки по вкладам и кредитам зависят от ключевой ставки ЦБ (сейчас — 16%). При ее снижении ставки по банковским вкладам тоже снижаются, при повышении — растут. Поэтому вкладчикам стоит следить за динамикой этого показателя, чтобы суметь вовремя воспользоваться выгодными предложениями, заключила Милова.

Сейчас ставки по вкладам в российских банках достигают 14-17% годовых. Они выросли в 2023 году, после пяти повышений ключевой ставки до 16% в декабре. В 2024 году она была трижды сохранена на этом уровне.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет после сохранения ключевой ставки ЦБ.