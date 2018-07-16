Путин рассказал, почему хотел победы Трампа на выборах

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Президент России Владимир Путин рассказал, почему хотел победы Дональда Трампа на выборах президента США, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, я хотел, чтобы [Трамп] выиграл. Потому что он говорил, что он хочет наладить отношения с Россией», — ответил Путин.

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Он также отметил, что россияне симпатизировали Трампу, потому что он говорил о нормализации отношений.

«Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально», — добавил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества».