МИД: талибы рассматривают правительство Афганистана как марионеточное

Специальный представитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил, что боевики движения «Талибан» хотят провести переговоры о выводе войск из Афганистана отдельно с представителями американской стороны, после чего будут готовы договариваться с правительством страны. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Главная проблема в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство Афганистана как марионеточное, поставленное американцами, и поэтому незаконное. Вести с ним они переговоры не хотят, а хотят отдельно договариваться с американцами», — сказал Кабулов.

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Он отметил, что боевики хотят сперва договорится с американскими представителями о графике вывода их и прочих иностранных войск из Афганистана. По его словам, российская сторона подталкивает к началу переговоров как талибов, так и правительство страны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Пентагон «фактическим спонсором» талибов.