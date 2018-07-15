Трамп: сдачи Москвы на встрече с Путиным будет недостаточно

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна пройти в Хельсинки 16 июля.

«Направляюсь в Хельсинки, Финляндия — планирую встретиться завтра с президентом Путиным. К сожалению, неважно как хорошо я справлюсь на саммите, если мне сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня все равно ждет критика, что этого было недостаточно, что я должен был взят Санкт-Петербург в придачу!», — написал Трамп.

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Он также подчеркнул, что многие СМИ в США являются врагами народа, а все члены Демократической партии знают как противостоять и чинить препятствия. По словам Трампа, это является причиной того, что США «полны ненависти».

Ранее сообщалось, что Трамп отправился из Великобритании в Финляндию на саммит с Путиным.