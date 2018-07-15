Глава МИД ФРГ рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи обсудят вопросы ядерного разоружения. Об этом сообщает Die Welt.

По его словам, если встреча Путина и Трампа даст импульс для ядерного разоружения, это будет большим прогрессом.

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Он также понадеялся на то, что Трамп не станет заключать односторонние договоренности с Путиным в ущерб Европе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идеальным итогом предстоящей встречи Путина и Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам.