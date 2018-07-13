Трамп пообещал спросить у Путина о вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что спросит у президента России Владимира Путина о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, передает CNN.

«Я знаю, что вы спросите — «будем ли мы говорить о вмешательстве?». И я абсолютно собираюсь поднять эту тему», — сказал Трамп.

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По его мнению, Путин вряд ли признает, что вмешательство имело место.

«Я не думаю, что вы получите что-то вроде «Боже, я сделал это, я сделал это, ты меня поймал», — сказал Трамп, всплеснув руками.

Он также сказал, что не ожидает ситуацию в духе Перри Мейсона (литературный персонаж детективов американского писателя Эрла Гарднера).

Ранее Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы».