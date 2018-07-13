Gurdian: Трамп принес Мэй вместо вина и цветов «словесную гранату»

Президент США Дональд Трамп «взрывает дипломатическую гранату» своей критикой политики Brexit премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пишет британская газета The Guardian.

Однажды Трамп сравнил свои отношения с Мэй с отношениями между бывшими президентом США Рональдом Рейганом и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Вероятно, это сравнение теперь отменяется, отмечает издание.

Реклама

Трамп снова нарушил стандартный этикет дипломатии, встретив Мэй не с цветами или бутылкой вина, но «словесной гранатой».

В интервью газете The Sun после первого дня своего визита в Великобританию Трамп сообщил журналистам, что сказал Мэй «как сделать» Brexit, но «она меня не послушала», добавил он.

The Guardian пишет, что эгоизм Трампа и вера в его собственные навыки заключения сделок таковы, что он предполагает, будто один может исправить ситуацию. Мало кто считает, что он изучил стопки документов или «сложную паутину» законов.

Он осознает, что британский премьер-министр Тереза Мэй, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, ослаблена и уязвима внутри страны, а он презирает слабость. Трамп последовательно выражал восхищение, напротив, таким лидерам, как президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын или президент Филиппин Родриго Дутерте.

Ранее Трамп заявил, что смягченный план Великобритании по выходу из состава Европейского союза может «убить» договор о свободной торговле с американской стороной.