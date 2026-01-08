Размер шрифта
США вышли из 66 международных организаций

Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, которые не входят в систему Организации Объединенных Наций, а также 31 структуры ООН.

В конгресс США внесен законопроект о выходе страны из НАТО. Автор инициативы, конгрессмен Томас Масси, назвал альянс «реликтом холодной войны» и напомнил, что он был создан для противостояния СССР, который распался более 30 лет назад. По его мнению, декларируемые НАТО цели «больше не соответствуют интересам национальной безопасности США». Тем временем в альянсе заявляют, что плана действий на случай выхода США у них нет. А в Госдуме назвали идею «отличной гарантией безопасности для России» — но допустили, что Масси за его предложение «заклеймят российским шпионом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Карасин рассказал в каких международных организациях останется Россия.

