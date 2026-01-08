Размер шрифта
Двукратному обладателю «Золотого мяча» диагностировали рак

У двукратного обладателя «Золотого мяча» Кевина Кигана обнаружили рак
Врачи обнаружили рак у двукратного обладателя «Золотого мяча» и экс-футболиста и бывшего главного тренера сборной Англии Кевина Кигана. Об этом сообщили в пресс-службе английского «Ливерпуля», за который он играл.

По ее информации, бывший спортсмен недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования из-за сохраняющихся симптомов в области брюшной полости. Он прошел обследования. В результате англичанину был диагностирован рак. Ему предстоит пройти лечение.

«Кевин благодарен медицинской команде за оказанную помощь и постоянный уход. В настоящее время семья просит соблюдать конфиденциальность и не будет давать никаких дальнейших комментариев», — сказано в заявлении семьи экс-футболиста, которое привела пресс-служба «Ливерпуля».

Кигану 74 года. За свою карьеру он играл за английские «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемтон», немецкий «Гамбург», австралийский «Блэктаун Сити». В составе «Ливерпуля» футболист стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, по разу одержал победу в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Вместе с «Гамбургом» он стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны. В 1978 и 1979 годах Киган получал «Золотой мяч».

После окончания профессиональной карьеры он работал тренером. Киган возглавлял английские «Ньюкасл Юнайтед», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также сборную Англии.

1 января сообщалось, что у бывшего главного тренера московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дана Петреску нашли рак.

Ранее ветеран ЦСКА рассказал о состоянии Евгения Алдонина, который борется с раком.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576265_rnd_2",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
