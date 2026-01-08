Размер шрифта
Трамп рассказал, в каком случае Пентагон прекратит сотрудничество с Raytheon

Трамп пригрозил прекратить сотрудничество Пентагона с Raytheon
Evelyn Hockstein/Reuters

Пентагон прекратит заказывать вооружение у компании Raytheon, если она не будет наращивать производство. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По информации Трампа, Raytheon меньше всех других американских компаний, производящих вооружение, нацелена на наращивание производства.

Президент США утверждает, что в это же время Raytheon тратит больше всех средств на акционеров, вместо того, чтобы удовлетворить спрос американской армии.

До этого Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн.

18 декабря Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 финансовый год в размере более $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Украины. Как заявил глава Белого дома, документ позволит министерству войны Соединенных Штатов реализовать его программу «Мир через силу», защитить страну от внутренних и внешних угроз, укрепить оборонно-промышленную базу и одновременно прекратить финансирование расточительных и радикальных программ.

Ранее Трамп назвал армию США «самой мощной в мире».

