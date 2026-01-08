Гутерриш поддержал суверенитет Венесуэлы над её природными ресурсами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с постоянным представителем Венесуэлы при Всемирной организации Самуэлем Монкадой подчеркнул суверенитет республики над её природными ресурсами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Гутерриш отметил неотъемлемый суверенитет Венесуэлы над ее природными ресурсами, подчеркнув, что нефтяные месторождения принадлежат народу республики.

В материале говорится, что генсек ООН назвал силовую акцию США против Венесуэлы и захват ее президента Николаса Мадуро «вопиющим нарушением» Устава Всемирной организации и опасным прецедентом для международных отношений, нарушающим стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне.

7 января министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не занимаются кражей нефти Венесуэлы.

В этот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла поставит в США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Он пообещал использовать доходы от продажи этой нефти «на благо народов» обеих стран.

