В регионе Украины остановлено движение электричек

В Днепропетровской области Украины было остановлено движение электричек в связи с полным блэкаутом. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Также сообщается, что работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области. По словам председателя областного совета Николая Лукашука, власти области не берутся прогнозировать, когда будет возобновлено энергоснабжение.

Согласно поступившей информации, отключения света произошли в Запорожье, Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области. Частично обесточен Днепр (бывший Днепропетровск). В Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области из-за отключения электричества начались проблемы с работой водопровода.

5 января Вооруженные силы России дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий». Одной из целей стала подстанция в городе Славутич в Киевской области. После взрывов в населенном пункте зафиксировали перебои с электроснабжением.

Ранее на Украине заявили о разрушении ТЭЦ в Херсоне.