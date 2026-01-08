Размер шрифта
Новости. Общество

Часть застрявших на Сокотре россиян покинула Йемен

Mohammed Mohammed/Global Look Press

Первая группа россиян, застрявших на йеменском острове Сокотра, вылетела в Саудовскую Аравию. Об этом в своем в Telegram-канале сообщило посольство РФ в Йемене.

«Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 г. рейсом «Йеменских авиалиний» в Джидду (Королевство Саудовская Аравия)», — сказано в сообщении.

Посольство поблагодарило власти Йеменской Республики и руководство авиакомпании Yemenia Airways за организацию вывозных рейсов, а также Генеральное консульство РФ в Джидде за помощь россиянам в аэропорту прибытия.

5 января сообщалось, что более 300 иностранных туристов, включая россиян, застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане после приостановки авиасообщения.

23 декабря губернатор Сокотры Раафат ат-Такали заявил, что власти архипелага Сокотра поддерживают Переходный совет Южного Йемена в его стремлении к созданию государства Южной Аравии на юге и востоке страны. По его словам, администрация региона, находящегося под фактическим контролем ОАЭ с начала вооруженного конфликта с хуситами, готова предоставить «все имеющиеся ресурсы в распоряжение высшего руководства для обеспечения национального суверенитета над всей южной территорией».

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по Йемену. 

