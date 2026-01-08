Размер шрифта
Министр здравоохранения США назвал способное победить американскую армию оружие

xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Переработанная еда, оказывающая огромное влияние на здоровье населения, может стать оружием, которое победит американскую армию, заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. Запись его выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, 77% американцев призывного возраста не годны к службе в армии из-за медицинских показаний, связанных с питанием.

Министр добавил, что если противник захочет навредить военным США или экономике страны, «не будет лучшей стратегии, чем приучить людей к ультрапереработанной еде».

До этого американские специалисты по питанию, проанализировав состав популярных товаров — от гранолы и растительных напитков до обезжиренных йогуртов и готовых смузи, предупредили, что продукты с пометками «натуральный», «органический» или «с высоким содержанием белка» нередко создают иллюзию здорового выбора, однако на практике могут содержать значительное количество сахара.

Ранее в США назвали число американских военных, пострадавших в ходе вторжения в Венесуэлу.

