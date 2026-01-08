Размер шрифта
СМИ назвали сигналом размещение «Орешника» в Белоруссии

NI: заступление «Орешника» на боевое дежурство стало сигналом для Запада
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Заступление ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство в Белоруссии стало сигналом для Запада. Об этом сообщает The National Interest.

В публикации утверждается, что размещая «Орешники» так близко к границам стран НАТО, Москва пытается послать государствам Европы «мощный сигнал о возобновлении сдерживания».

Применение ракетного комплекса «стало бы сокрушительным ударом» для украинской армии, учитывая отсутствие средств противодействия этому оружию, считает автор материала.

30 декабря в Белоруссии состоялась торжественная церемония постановки на боевое дежурство «Орешника». Районы его боевого патрулирования уже определены, сообщили в Минобороны, не раскрывая подробностей. По данным Reuters, дислокация в районе Кричева позволяет ракете, по мнению аналитиков, покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Грызлов назвал размещение «Орешника» в Белоруссии подтверждением договоренностей в СГ.

