Трамп назвал размер необходимого военного бюджета США на 2027 год

Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять $1,5 трлн
Jonathan Ernst/Reuters

Военный бюджет США на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

«После длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами конгресса, министрами и другими политическими представителями я пришёл к выводу, что на благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов», — написал американский лидер.

18 декабря Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 финансовый год в размере более $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Украины. Как заявил глава Белого дома, документ позволит министерству войны Соединенных Штатов реализовать его программу «Мир через силу», защитить страну от внутренних и внешних угроз, укрепить оборонно-промышленную базу и одновременно прекратить финансирование расточительных и радикальных программ.

Ранее Трамп назвал армию США «самой мощной в мире».

