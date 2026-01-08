Размер шрифта
Синоптики предупредили об опасности лавин на Северном Кавказе

Гидрометцентр: в южных регионах России возможен сход лавин
Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

В республиках Северного Кавказа и Краснодарском крае возможен сход лавин. Об РИА Новости рассказали в Гидрометцентре России.

Лавинная опасность прогнозируется в горах Краснодарского края и Адыгеи на высоте более 1000 метров, Чечни — на высоте более 1500 метров, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана — на высоте более 2000 метров, Кабардино-Балкарии — на высоте более 2500 метров.

30 декабря стало известно, что в нескольких районах Камчатского края объявили предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин.

26 декабря сообщалось, что в Бурятии со склона горы Двуглавая сошла огромная лавина.

В ноябре 2025 года в Хакасии девушка попала под лавину на склоне. Инцидент произошел на горнолыжном курорте в районе поселка Приисковый. Снежная масса сошла с верхней части склона, когда спортсменка обкатывала трассу. На глазах у очевидцев девушку накрыло с головой. Другие лыжники бросились на помощь, откопали пострадавшую лопатами и вытащили из-под снежной толщи.

Ранее в Сочи девочку с отцом накрыло снежной лавиной. 

