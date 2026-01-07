Глава Еврокомиссии указала на изъяны Евросоюза

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на фоне критики Соединенных Штатов признала, что Евросоюз (ЕС) возник на почве конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что объединение — это не идеальная структура, но «является обещанием того, что сотрудничество берет верх над конфронтацией, а право — над силой».
Фон дер Ляейн добавила, что данные принципы применимы не только к ЕС, но и к Гренландии.
В начале декабря полиция Бельгии пришла с обысками в штаб-квартиру дипломатической службы ЕС в Брюсселе. Мероприятия были связаны с расследованием возможного нецелевого использования средств ЕС. В ходе обысков правоохранители изымали документы и задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве с закупками, коррупции и преступном конфликте интересов.
Тогда же экс-глава евродипломатии Федерика Могерини была задержана по делу о мошенничестве, связанному с финансируемой ЕС программой обучения дипломатов.
Ранее Каллас объяснила, почему у нее конфликт с фон дер Ляйен.