Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА

Над Крымом, Черным морем и Волгоградской областью уничтожили девять дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, Республикой Крым и Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, БПЛА были сбиты в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Семь дронов ликвидировали над Крымом. По одному беспилотнику уничтожили над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря.

Незадолго до этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что два частных домовладения повреждены в результате вечерней атаки дронов в поселке Ильевка Калачевского района. По его словам, никто не пострадал.

Утром 7 января в Минобороны России сообщили, что в рождественскую ночь системы ПВО ликвидировали 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

В ведомстве заявили, что с 23:00 6 января до 07:00 7 января средства противовоздушной обороны перехватили девять дронов. Пять из них были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, еще по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.