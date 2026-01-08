В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ и подстанций

Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу

Работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области. Об этом сообщает «УНИАН» в своем Telegram-канале.

«Пишут, что на фоне грядущего похолодания в Днепре (Днепропетровск) нет света, водоснабжения, отопления, а также начались перебои с мобильной связью и интернетом», — говорится в публикации.

По словам председателя областного совета Николая Лукашука, власти региона не берутся прогнозировать, когда будет возобновлено энергоснабжение.

5 января Вооруженные силы Российской Федерации дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий». Одной из целей стала подстанция в городе Славутич в Киевской области. После взрывов в населенном пункте зафиксировали перебои с электроснабжением.

