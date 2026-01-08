Размер шрифта
Умер директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик

Директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик скончался в возрасте 49 лет
В возрасте 49 лет скончался альтист и директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик. Об этом сообщили в администрации Сочи.

По ее информации, музыканта не стало 6 января. Местные власти заявили, что его кончина стала невосполнимой потерей для культуры города и Краснодарского края.

Цедрик является выпускником Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Последние десять лет он был главой Сочинской камерной филармонии. Под руководством Цедрика в Сочи проводилось множество культурных и музыкальных фестивалей. Среди них — «Музыка закатов» и «Квартет Рахманинова приглашает».

Как рассказали в администрации, Цедрик не только был организатором, но и сам выступал как исполнитель-альтист, объединяя музыкантов из России и Абхазии. Под его руководством был сохранен и преображен сочинский струнный квартет имени С.В. Рахманинова.

Местные власти также отметили, что Цедрик сделал сочинскую филармонию флагманом представления классического искусства в современных, уникальных и востребованных форматах.

3 января стало известно, что заслуженный артист России, ведущий солист (бас) и управляющий оперной труппой Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Роман Улыбин ушел из жизни.

Ранее умер известный петербургский композитор.

