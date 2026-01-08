В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

Росавиация: в аэропорту Краснодара введены ограничения на полеты в ночное время

В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что введенные по соображениям безопасности ограничения на прием и выпуск воздушных судов распространяются на ночь с 7 на 8 января.

7 января стало известно, что международный аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты самолетов. В этот же день ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи.

4 января в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.

Большая часть задержек не превышала двух часов. Свыше половины рейсов приходится на Внуково, в Жуковском задержано всего по три рейса на прилет и вылет.

Ранее самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за сильного снегопада.