Активисты подняли надувного «малыша Трампа» в небо над Лондоном в знак протеста

В Великобритании, где второй день с официальным визитом пребывает президент США Дональд Трамп, тысячи британцев собрались в знак протеста против визита американского лидера. Об этом пишет Huffington Post.

Активисты в знак протеста подняли в небо надувного «малыша Трампа» в центре Парламентской площади в Лондоне. Надувной шестиметровый баллон с гелием представляет собой воздушный шар с кричащим выражением лица и злой гримасой президента США Дональда Трампа, который изображен ребенком в подгузниках и с телефоном в руке. Сами активисты называют себя няньками «малыша Трампа».

Протесты проходят перед тем, как Трамп, как ожидается, присоединится к чайной церемонии с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Как пишет издание, разрешение на демонстрацию и запуск такого воздушного шара дал мэр Лондона Садик Хан. Для его запуска активисты собрали около $20 тыс.

Издание отмечает, что во второй день визита Трампа общенациональный «карнавал сопротивления» планируется по всей Великобритании.

Дональд Трамп находится в Великобритании со своим первым официальным президентским визитом в страну.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что смягченный план Великобритании по выходу из состава Европейского союза (ЕС) может «убить» договор о свободной торговле с американской стороной.

Demonstrators are mocking President Trump with giant baby balloon during his visit to London. https://t.co/eC1psKofSZ pic.twitter.com/1lRUMSqL5f