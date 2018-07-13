Белый дом подтвердил слова Трампа о Мэй

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп уважительно относится к британскому премьер-министру Терезе Мэй. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее Трамп опроверг, что у него было неприязненное отношение к Мэй. Американский президент подчеркнул, что считает премьера «приятным человеком».

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«Президенту очень нравится премьер-министр Мэй, и он ее очень уважает», — сказала Сандерс.

Сандерс отметила, что выступление Мэй в НАТО произвело позитивное впечатление на Трампа. Также, по ее словам, он назвал ее «потрясающим человеком», который организовал «прекрасный прием».