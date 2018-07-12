Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на саммите НАТО заявил, что на территории страны якобы постоянно присутствуют агенты ФСБ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данные агенты ФСБ якобы активно действуют на Украине.

Он также отметил, что в НАТО политику России называют «агрессией».

Реклама

Порошенко подчеркнул, что благодарен странам НАТО за их позицию в отношении России.

Ранее Порошенко на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что украинская сторона не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых участвует Россия.