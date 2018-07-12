Трамп: британцы меня любят

Президент США Дональд Трамп сказал, что его не пугают возможные протесты в Великобритании, связанные с его визитом, и считает, что британцы его любят, сообщает «Би-би-си».

Ранее 12 июля во время выступления на саммите НАТО Трамп назвал Великобританию «весьма горячей точкой».

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«Думаю, в Великобритании меня очень любят; думаю, там разделяют мою позицию по поводу иммиграции. Вы видите, что происходит из-за иммиграции по всему миру… Мне кажется, это одна из причин Brexit», — заявил Трамп.

Во время двухдневного рабочего визита Трампу предстоит встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, на которой они собираются обсудить перспективы развития торговых отношений после выхода Соединенного королевства из Евросоюза.

Также, президент США встретится с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке.

Ранее сообщалось, что в преддверии визита Дональда Трампа британские активисты начали кампанию за популяризацию песни группы Green Day под названием American Idiot («Американский идиот»).