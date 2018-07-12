Guardian: Мэй поддержала встречу Трампа и Путина

Британский премьер-министр Тереза Мэй поприветствовала будущую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian.

Такое заявление британский премьер сделала по итогам саммита НАТО в Брюсселе. По ее словам, налаживание отношений с Россией является долгосрочной целью Британии.

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«Поэтому я приветствую предстоящую встречу президента Трампа с президентом Путиным: открытые каналы связи между США и Россией являются ключом для управления рисками конфронтации», — цитирует газета слова Мэй.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Она станет первым саммитом лидеров стран с момента победы Трампа на президентских выборах.

Ранее Трамп заявлял, что встреча с Путиным может стать «самой легкой» из тех, что он проведет в Европе в ближайшее время.