Госдеп высказался об отставке Бориса Джонсона

Госдепартамент США намерен в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество с британским министерством иностранных дел в свете отставки главы ведомства Бориса Джонсона. Об этом заявил представитель Госдепа, передает РИА «Новости».

В понедельник, 9 июля, Джонсон объявил об уходе из министерства. Он объяснил это тем, что несогласен с позицией кабмина по выходу Великобритании из Евросоюза.

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«Мы высоко ценим самоотверженную службу министра иностранных дел [Бориса Джонсона] и его неизменную приверженность особым отношениям между США и Великобританией. Мы будем и впредь тесно сотрудничать с Соединенным Королевством по широкому кругу общих для наших стран приоритетов», — сказал представитель Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй была удивлена решением Джонсона уйти в отставку.