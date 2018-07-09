Саммит ЕС-Япония перенесен в Токио из-за наводнения

Встреча представителей Японии и Европейского Союза, которая должна была состояться в Брюсселе 11 июля, перенесена в Токио на 17 июля из-за стихийного бедствия на западе страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии (ЕК).

«Ввиду этих событий стороны договорились, что саммит ЕС-Япония, назначенный на эту среду в Брюсселе, пройдет вместо этого на следующей неделе, 17 июля, в Токио», — сказал секретарь ЕК Маргаритис Схинас.

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Он отметил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер говорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и выразил ему свои соболезнования.

Ранее сообщалось, что число жертв ливневых дождей в Японии превысило 100 человек. Из зоны стихийного бедствия эвакуируют 5,9 млн жителей