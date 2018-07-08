В Крыму ответили на заявление Волкера о позиции США по статусу полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Вашингтон не планировал признавать Крым российским, а позицию американского лидера Дональда Трампа по данному вопросу неправильно передали в СМИ, передает RT.

«Ещё в ходе избирательной кампании Дональда Трампа мы слышали даже более прямые заявления относительно того, что он готов садиться за стол переговоров и признавать Крым частью России. Но прошло немного времени после его избрания — и зазвучали абсолютно другие слова. Риторика господина Трампа стала более антироссийской.

Но мы прекрасно понимаем, в каких внутренних условиях находится сегодня президент США, в том числе в связи с расследованием о «вмешательстве» в американские выборы. Любые его действия как на внешней, так и на внутренней арене американские элиты пытаются использовать против него», — отметил депутат.