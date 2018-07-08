В Крыму объяснили неопределенность США по статусу полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара дал комментарий по поводу слов спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о позиции страны по статусу полуострова. Об этом сообщает RT.

По словам Ганжары, во время избирательной компании президента США Дональда Трампы звучали заявления о том, что он готов садиться за стол переговоров и признавать Крым частью России.

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«Но прошло немного времени после его избрания — и зазвучали абсолютно другие слова. Риторика господина Трампа стала более антироссийской. Но мы прекрасно понимаем, в каких внутренних условиях находится сегодня президент США», — сказал Ганжара.

Он заметил, что любые политические действия Трампа элиты США пытаются использовать против него. Ганжара отметил, что признание Крыма российским могло бы в нынешних условиях закончится для американского лидера импичментом.

«Говоря об искренности Трампа относительно его представлений о принадлежности Крыма, думаю, что здесь он действительно искренен. У него есть понимание сложившейся ситуации, которая заключается в том, что республика — часть России и здесь не может быть никаких обсуждений», — заявил Ганжара.

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер заявил, что американская сторона не намерена признать Крымский полуостров российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.