Официальный представитель американской администрации сообщил, что власти США расширили «список Магнитского», включив в него трех должностных лиц из Никарагуа, передает El Nuevo Diario.

«Сегодня правительство Соединенных Штатов внесло в санкционный список трех человек из Никарагуа, которые были вовлечены в серьезные нарушения прав человека или которые были вовлечены в коррупционную деятельность. В результате сегодняшних действий все их активы были заблокированы. участие в активах лиц, указанных в юрисдикции Соединенных Штатов», — сообщил представитель США.

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По его словам, подобные действия связаны с «жестокими действиями со стороны служб безопасности в отношении участников демонстраций», в том числе — с избиением журналистов и матерей, скорбящих о смерти собственных детей.

В список были включены руководитель государственной нефтяной компании Petronic, а также высокопоставленный сотрудник мэрии Манагуа и высокопоставленный сотрудник полиции.