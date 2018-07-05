Хантсман рассказал о целях Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки

Целью своей встречи с президентом России Владимиром Путиным его коллега Дональд Трамп видит понимание степени желания прогресса в двусторонних отношениях со стороны Москвы, заявил посол США в России Джон Хантсман, передает РИА «Новости»

«Президент Трамп и президент Путин встретятся 16 июля в Хельсинки для обсуждения российско-американских отношений и ряд вопросов национальной безопасности. Президент стремится к этой встречи в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношений», — сказал Хантсман.

Он также отметил, что Трамп надеется на снижение напряженности и конструктивное взаимодействие с целью повышения безопасности в мире, так как «считает, что более хорошие отношения с Россией будут хорошо как для Америки».